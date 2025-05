Trennung und Sex-Eklat nur Fake? So hart reagiert Samira Yavuz auf die Vorwürfe

In ihrer Instagram-Story nimmt es Samira Yavuz (31) mit den Kritikern auf, die behaupten, dass die Trennung ein fieser Fake sei. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Samira Yavuz

Immer mehr Leute sollen sich der Zweifach-Mama zufolge in den vergangenen Wochen haltlosen Behauptungen wie diesen angeschlossen haben.

Zwar sei der 31-Jährigen der Grund mehr als schleierhaft - ganz so kommentarlos möchte Samira das alles aber nicht stehen lassen.

Via Instagram polterte die betrogene Ehefrau am Wochenende drauflos, nahm ihren Kritikern mit viel Sarkasmus den Wind aus den Segeln. "Angeblich trennt sich bei uns keiner mehr aus echten Gründen, sondern weil es im Vertrag steht. Also ja - ich bin mit zwei kleinen Kindern ausgezogen nur für ein bisschen PR. Klar."

Leicht verzweifelt und am Rande der Verzweiflung stellte Samira ein für alle Mal klar, dass es sich bei den Geschehnissen der vergangenen Monate um pure Emotionen, Liebe und echte Gefühle gehandelt hat.