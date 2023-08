TV-Nonne privat ganz frivol: Antje Mönning sorgt im Latex-Kostüm für Wirbel

Landsberg/Augsburg - Als Schauspielerin verkörperte Antje Mönning in "Um Himmels Willen" eine Nonne, privat mag es die 45-Jährige dagegen eher frivol. Jetzt sorgte sie in zwei deutschen Städten mit einem Latex-Experiment für Aufsehen!

Antje Mönning (45) wurde durch ihre Rolle in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" einem breiteren Publikum bekannt. © Matthias Balk/dpa

Zuletzt war Mönning im Juli in die Schlagzeilen geraten, weil sie in einem Kölner Restaurant splitterfasernackt zu Mittag gegessen hatte.

Mit der Aktion wollte die gebürtige Münsteranerin zeigen, "dass Nacktheit weder eine Einladung zu Übergriffigkeiten bedeutet noch per se eine Übergriffigkeit darstellt – wenn alle respektvoll miteinander umgehen". Nun fiel die Wahl-Münchenerin mit einer neuen skurrilen Aktion auf.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Mönning auf zwei Fotos, wie sie in einem Ganzkörperanzug aus Latex durch Landsberg am Lech und Augsburg spazierte. Darüber hinaus posierte sie in selbigem Outfit auch noch an einer Bushaltestelle.

Ihren gewöhnungsbedürftigen Look rundete sie mit Fetisch-Stiefeln, Handschuhen und einer Maske ab, bei der nur die Augen und der Mund zu sehen waren.

Dazu schreibt sie: "Habe mal wieder ein Experiment gemacht, diesmal zum Thema 'Latex in der Öffentlichkeit'."