TV-Star Tom Wilkinson ist tot!

Tom Wilkinson (†75) ist gestorben. © Alberto E. Rodriguez/Getty Images via AFP

Der Agent des TV-Stars habe im Namen der Familie des Toten eine Erklärung abgegeben, in der es hieß, dass er "zu Hause mit seiner Frau und seiner Familie" starb, berichtete BBC am heutigen Samstagabend.



"Mit großer Trauer gibt die Familie von Tom Wilkinson bekannt, dass er am 30. Dezember plötzlich zu Hause gestorben ist", soll laut dem TV-Sender weiter in der Mitteilung stehen. "Die Familie bittet um Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt." Nähere Einzelheiten zu den Umständen sind deshalb zunächst nicht bekannt.

Weltweit bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rollen in "The Full Monty", "Shakespeare In Love", "Batman Begins" und etwa "The Best Exotic Marigold Hotel".

Er erhielt insgesamt sechs Nominierungen für den britischen Filmpreis Bafta sowie zwei Oscar-Nominierungen. 1997 gewann er sogar einen Bafta-Award. Auch einen Emmy konnte der bekannte Brite sein Eigen nennen.

Für seine Leistungen im britischen Film erhielt er im Jahr 2005 sogar den Ritterorden OBE (The Most Excellent Order of the British Empire, dt: Der hervorragendste Orden des britischen Weltreichs) verliehen. Diese Ehre kann einem nur durch eine Nominierung des Premierministers zuteil werden.