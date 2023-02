Um ihren Mann aufzumuntern: Alison Brie sprintet nackt durchs Hotel!

Los Angeles - Was tut die Partnerin eines Filmdirektors, wenn er vor seiner Film -Premiere etwas nervös ist? Schauspielerin Alison Brie (40) hat für ihren Ehemann und Regisseur Dave Franco (37) in solchen Situationen eine ganz besondere Taktik zur Aufmunterung.

US-Schauspielerin Alison Brie (40) hat mit einer besonderen Aktion die Stimmung ihres Gatten Dave Franco (37) aufgeheitert. © buzzfuss/123RF

Wer im Vorfeld der Filmpremiere von Francos neuem Film "Somebody I Used to Know" am Mittwoch aus seinem Hotelzimmer trat, dem bot sich die einmalige Chance, Schauspielerin Alison Brie splitterfasernackt durch den Flur huschen zu sehen.

Für alle, die das Spektakel verpassten, veröffentlichte Brie ihren freizügigen Sprint im Nachhinein auf Instagram.

"Was zu tun ist, wenn dein Ehemann vor seiner Filmpremiere nervös ist", lautete die Unterschrift von Bries Video.

Geht es nach der 40-Jährigen, hat man als sorgende Ehepartnerin in solchen Situationen komplett nackig durch das Hotel zum Zimmer des Partners zu laufen und an der Tür zu klopfen.