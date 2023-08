"Die Fallers"-Star Ursula Cantieni ist tot

Ursula Cantieni (†75, r.) wurde als Johanna Faller in "Die Fallers" berühmt. © dpa/Patrick Seeger

Die Darstellerin der Johanna Faller aus der Schwarzwaldserie "Die Fallers" starb in der Nacht auf den heutigen Dienstag im Alter von 75 Jahren, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Abend in Baden-Baden mitteilte.

"Wir alle im SWR sind bestürzt und tief traurig", erklärte SWR-Intendant Kai Gniffke.

Die in Zürich geborene Cantieni kam als Zehnjährige nach Deutschland, ging in Stuttgart zur Schule und hat dort ihr Abitur gemacht. Sie spielte Theater unter anderem in Stuttgart, Esslingen und Konstanz. Ihr Förderer war der damalige Intendant der Landesbühne in Esslingen, Achim Thorwald, wie der SWR in einem Nachruf am Abend schrieb. "Er gab ihr die Chance - und die junge Schauspielerin nutzte sie."

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Cantieni den Angaben nach 1985 im Film "Polenweiher". "Ihre ersten Rollen hatten oft etwas mit Aufbruch und Aufbegehren gegen bürgerliche Konventionen zu tun." Das habe zu Cantieni gepasst, die immer ihrem klaren Kompass gefolgt sei.

27 Jahre spielte sie bei den "Fallers" mit, war von Anfang an dabei. Die Serie erzählt vom Leben einer Schwarzwälder Bauernfamilie in der Gegenwart. Zentrum ist der imposante Bauernhof der fiktiven Familie Faller. Im Original steht er in idyllischer Lage bei Furtwangen im Schwarzwald.

Regelmäßig schaut hier das Fernsehen vorbei. Die 30 Minuten langen Episoden laufen sonntagabends im SWR Fernsehen. Eine der Hauptrollen war über Jahrzehnte die großherzige Landwirtin.