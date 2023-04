"Vermisst und gefährdet": Nickelodeon-Star Drake Bell von Polizei gefunden

Daytona Beach - Der US-Schauspieler Jared "Drake" Bell (36) wurde wohlbehalten aufgefunden, nachdem die örtliche Polizei ihn am Donnerstagmorgen in einem Facebook -Post als "vermisst und gefährdet" gemeldet hatte.

Jared "Drake" Bell (36) wurde am Donnerstag von der Polizei gesucht. (Archivbilder) © Bildmontage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, David Livingston/Getty Images via AFP

In dem Beitrag hieß es, der 36-Jährige wurde zuletzt am Mittwoch kurz vor 21 Uhr in der Nähe einer High School in Daytona Beach (Florida) in seinem grauen BMW gesehen. Danach habe es kein Lebenszeichen mehr von ihm gegeben.

Zahlreiche Fans drückten ihre Sorge um den Schauspieler und Musiker auf sozialen Medien aus. "Komm sicher nach Hause", schrieb ein Fan auf Instagram. Ein anderer kommentierte: "Ich hoffe, deine Familie hört bald von dir!"

Wenige Stunden später, um 13.30 Uhr, aktualisierte die Polizei den Post schließlich. Ein Beamter konnte Kontakt mit Bell aufnehmen und bezeugen, dass dieser sich in Sicherheit befand.

Wo genau der Schauspieler war und warum er "gefährdet" gewesen sei, ist unklar.

Im Nachhinein tauchte lediglich ein Tweet auf Bells Twitter Account auf, in dem er den ganzen Vorfall eher auf die leichte Schulter nahm. Er schrieb: "Du lässt dein Telefon im Auto liegen und gehst die ganze Nacht nicht ran, und das? 😂"

Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" bekannt geworden ist, machte in den letzten Jahren häufiger mit negativen Schlagzeilen von sich Reden.