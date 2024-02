Vom Disney- zum All-Star: Bridgit Mendler macht Weltraum-Karriere

Schauspielerin Bridgit Mendler (31) steigt ins Weltraum-Geschäft ein. © IMAGO/YAY Images

"Die Vision ist eine Datenautobahn zwischen Erde und Weltraum", so Mendler gegenüber dem Sender CNBC. Um diesen Wunsch wahr werden zu lassen, gründete der einstige Kinder-Star das Start-up "Northwood Space" mit Sitz in El Segundo (Kalifornien, USA).

In den vergangenen Jahren habe Mendler, die auch im Musikgeschäft aktiv ist, bereits am Massachusetts Institute of Technology und an der Harvard Law School studiert. Ebenso soll sie in dem Space Bureau der Federal Communications Commission tätig gewesen sein – und sich "völlig in das Weltraumrecht verliebt" haben.

Anstatt jedoch Raketen zu bauen, will ihre Firma Bodenstationen in Serie errichten, die eine Verbindung zu Satelliten herstellen. Den Namen ihrer Firma habe sie von einem See in New Hampshire, an dem sie und ihre Familie während der Covid-19-Pandemie Zeit verbracht hätten.