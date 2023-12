Was für eine Überraschung! Anna-Maria Mühe zeigt ihre neue Liebe

Anna-Maria Mühe (38) und Lucas Gregorowicz (47) wirken auf dem gemeinsamen Foto sehr verliebt. (Bildmontage) © screenshot/instagram/annamariamuehe

Anna-Maria Mühe veröffentlichte auf Instagram ein Foto, auf dem sie sich verliebt in die Augen schauen. Darunter schrieb die 38-Jährige: "This is us" und verlinkte dazu Lucas Gregorowicz.

Der "Lammbock"-Schauspieler hat die Beziehung zur gebürtigen Berlinerin zwar noch nicht bestätigt, doch Bilder sagen am Ende mehr als tausend Worte.

Auch diverse Stars und Kollegen freuen sich über das Liebesglück der beiden Schauspieler. So schrieb Moderator Kai Pflaume (56) unter das Bild: "Das zweimal großes Glück auf einem Bild."

Anna-Maria Mühe war zuvor mit Regisseur Timon Modersohn (45) verheiratet. 2016 trennte sich das Paar nach vier Jahren Ehe. Beide haben zusammen eine Tochter.

Auch Lucas Gregorowicz war viele Jahre verheiratet. Sieben Jahre gingen er und Ex-Frau Adina Vetter (43) gemeinsam durchs Leben, ehe sich beide 2020 trennten.