Wie Tochter Marie? Matthias Reim hadert mit dem Berufswunsch seiner Jüngsten

Stockach - Egal ob Matthias Reim (68), seine Frau Christin Stark (36) oder seine Kinder Marie (26) und Julian (29): Sie alle stehen auf der Bühne und verdienen ihr Geld als Musiker. Dieser Berufswunsch deutet sich auch schon bei Reims jüngster Tochter Zoe (4) an, womit der Papa gar nicht einverstanden ist.

Christin Stark (36) und Matthias Reim (68) sind Vorbilder für ihre gemeinsame Tochter Zoe (4), anscheinend auch beruflich. © IMAGO/pictureteam

"Ich versuche immer, wenn sie laut singt und Pseudomikrofone hält, ihr klarzumachen, dass Tierarzt, Chirurg oder Rechtsanwalt auch ein schöner Beruf ist", erzählt er im TAG24-Interview.

"Bis zu ihrem Studium werde ich ihr diese Perspektiven dringend empfehlen. Weil es wird nicht einfacher da draußen. Und bei den Reims mal ein völlig normales Leben wäre ja auch ganz schön", sagt der 68-Jährige lachend.

Wenn sie wirklich Musikerin werden möchte, wird er Zoe nicht davon abbringen. "Sie soll machen, was sie will. So wie meine anderen Kinder auch. Die machen alle, was sie wollen. Ich bin ja als beratender Papa tätig und nicht als mahnender."

Bis dahin genießt er die Momente mit Zoe in vollen Zügen. "Ich verbringe unglaublich gern Zeit mit ihr - etwas, das ich für mein Alter und nach allem, was ich erlebt habe, nie für möglich gehalten hätte. Es ist, als dürfte ich das Vatersein eines kleinen Kindes noch einmal neu erleben. Und ich habe eine riesige Freude daran."