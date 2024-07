Für ihren Sohn: Wolke Hegenbarth macht Schluss

Wolke Hegenbarth will mehr Zeit für ihre Familie haben, zieht sich deswegen aus dem TV-Geschäft zurück. © imago/Horst Galuschka

"Avi hat für mich oberste Priorität. Und so eine 60-Stunden-Woche, die bei einem Serien-Dreh normal ist, passt einfach überhaupt nicht mit einem Kleinkind zusammen", erklärt die Schauspielerin im TAG24-Interview.

Deswegen sei es für sie auch in Ordnung, dass die ARD-Film-Reihe "Toni, männlich, Hebamme", in der Hegenbarth seit 2019 an der Seite von Leo Reisinger (46) die zweite Hauptrolle spielt, im August nun endet.

"Ich will wieder drehen, unbedingt. Auch Serien. Aber nicht jetzt", betont die Berlinerin. Sie genieße die freie Zeit, denn seit 2007 habe sie nicht da gedreht, wo sie lebt und "keine Nacht in meinem eigenen Bett geschlafen, wenn ich gearbeitet habe".

Wenn ihr Sohn in die Schule geht, eigene Freunde hat und sie das Gefühl hat, "es ist für ihn kein harter Kompromiss mehr", könnte sich der "Mein Leben und Ich"-Star eine Rückkehr in eine serielle Produktion vorstellen. "Irgendwann will er auch gar nicht mehr so viel mit Mama machen, wie jetzt. Doch noch bin ich die absolute Nummer eins", erzählt sie lachend.