YouTube-Star Annabelle Ham mit 22 Jahren gestorben

"Annabelle war wunderschön und inspirierend und lebte das Leben in vollen Zügen. Jeder, der sie traf, wurde von ihrer Energie und dem Licht in ihrer Seele, das so hell leuchtete, angesteckt. Sie wurde und wird für immer so sehr geliebt werden."

Laut einem Bericht der Daily Mail soll die Netz-Bekanntheit am Wochenende auf einem Junggesellinnenabschied in Alabama unterwegs gewesen und dabei verschwunden sein. Am Samstag sei sie dann tot aufgefunden worden.



Was genau vor ihrem Tod geschah, will Annabelles Familie allerdings noch nicht öffentlich machen: "Es wird die Zeit kommen, in der wir weitere Details bekannt geben." Solange bitte man allerdings darum, keine haltlosen Spekulationen und Gerüchte zum Tod der 22-Jährigen in Umlauf zu bringen.



Die Community des Social-Media-Stars sprach den Hinterbliebenen in den Kommentaren ihr Beileid aus. "Wir werden sie für immer vermissen, senden Euch Liebe und beten für Euch", ist unter dem traurigen Post auf Annabelles Kanal zu lesen, der jetzt für immer still bleiben wird.