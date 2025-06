Rock-Ikone begeistert in Hamburg: "Deutschland liebt dich!"

Hamburg - Rock-Ikone Melissa Etheridge (64, "Like the Way I Do") hat am Montagabend ihre "Germany Tour 2025" beim Stadtpark Open Air in Hamburg gestartet. Die gebürtige US-Amerikanerin hat seit Beginn ihrer Karriere 1988 eine besonders enge Bindung zum deutschen Publikum, wie sie während ihres rund zweistündigen Konzerts verriet.

Melissa Etheridge (64) feierte am Montagabend den Auftakt ihrer "Germany Tour 2025" im Hamburger Stadtpark. © Fabian Lippke

"Mein Debütalbum wurde damals kaum in Amerika gespielt und ich weiß noch genau wie sie mir sagten: 'Deutschland liebt dich'", erinnerte sich die heute 64-Jährige.

Und daran scheint sich auch nichts geändert zu haben: Das vorrangig weibliche Publikum am Montagabend zeigte sich begeistert.

Melissa Etheridge gilt als eins DER Vorbilder der LGBTQ+-Community. Bereits 1993 hatte die Singer-Songwriterin ihr Coming-out und verarbeitete die Reaktionen darauf auf ihrem Album "Yes I Am". Die gleichnamige Single-Auskopplung gab sie auch im Stadtpark unter lautem Jubel zum Besten.

Schon im Vorfeld der Tour hatte die Künstlerin angekündigt, eine besondere Setlist zu spielen. Gerade in Deutschland spiele sie neben ihren großen Hits wie "I'm The Only One" und "I Want To Come Over" oft auch nicht so bekannte Songs.

Viele ihrer Stücke der ersten drei Alben seien sogar hier entstanden, als sie in den späten 80ern und frühen 90ern auf Tour war. "Ich habe euch vermisst", so die zweifache Grammy-Preisträgerin zu Beginn. Zuletzt war sie 2022 im Rahmen ihrer "One Way Out Tour" zu Gast in Deutschland.