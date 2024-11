Romina Palm offen und ehrlich: Dieses Baby-Geschlecht wünscht sie sich

Eine kleine Tochter soll es zwischendurch aber auch mal geben, betont er. "Also es sollen nicht nur Jungs werden. Das wäre etwas zu viel", macht der Gründer der Marke "More Nutrition" klar.

Das stellte das Ex-" GNTM "-Model im neuesten YouTube-Video klar. "Also Christian wünscht sich ja schon seit Tag null einen Jungen."

Das Model hat in einem Video mit ihrem Christian erstmals über das Geschlecht ihres Kindes gesprochen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm

Scheinbar träumt die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (33) schon seit Ewigkeiten von einer Tochter. "Ich glaube, viele Mamas können das gerade nachempfinden – so eine eigene beste Freundin zu kreieren, ist irgendwie richtig aufregend."

Ob es dabei gleich im ersten Versuch klappt, ist der 25-Jährigen offenbar mehr als egal. Die Familienplanung soll mit Baby Nummer eins jedenfalls nicht abgeschlossen sein.

"Und ob es jetzt an vierter, fünfter oder sechster Stelle passieren wird ...", erzählt sie mit breitem Grinsen. Für Christian ist die Sache dagegen mehr als klar: "Du kriegst ein Mädchen, versprochen. Wir machen auch noch ein Mädchen."

Via Instagram teilte der Muskelprotz zuletzt mit, dass er eine Tendenz im Gefühl habe. "Ich denke schon immer fast nur an einen Bruder, weil ich im Gespür habe, es wird ein Junge." Endgültige Aufklärung wird es wohl erst in einigen Monaten geben.