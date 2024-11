Camilla muss kürzer treten: So steht es um die Königin

London - Königin Camilla (77) musste in der vergangenen Woche wegen Krankheit alle Termine abblasen. Jetzt ist sie wieder zurück in der Öffentlichkeit, allerdings unter Vorbehalt.

Kurz vor ihrer Erkrankung war Königin Camilla (77) gemeinsam mit ihrem Ehemann König Charles III. (75) in Australien. © Manaui Faulalo/Pool AFP/AP

Wenige Tage nach ihrer Australien-Reise war Königin Camilla an einem Atemwegsinfekt erkrankt und musste sich eine Auszeit nehmen, schreibt BBC.

Am gestrigen Dienstag folgte dann laut einem weiteren Bericht von "BBC" die Entwarnung.

So schrieb der Sender: "Königin Camilla wird am Dienstag ihre öffentlichen Aufgaben nach ihrer Brustinfektion wahrnehmen können, jedoch wird es in ihrem Zeitplan einige Änderungen geben."