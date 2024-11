Nach Messerangriff: Prinzessin Kate lädt Überlebende zu emotionalem Weihnachtskonzert ein!

England - Prinzessin Kate (42) veranstaltet auch in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtskonzert und lädt dazu zahlreiche Gäste ein.

Prinzessin Kate (42) lädt die Opfer des Messerangriffs in Southport zu ihrem Weihnachtskonzert ein. © Danny Lawson/PA Wire/dpa

Wie der Palast in einem Instagram-Post mitteilte, findet das Konzert am Freitag, dem 6. Dezember, in der Westminster Abbey statt.

Ein besonderer Schwerpunkt, wie Gala berichtete, liegt dieses Jahr auf Mitgefühl und Zusammenhalt: Kate hat die überlebenden Opfer des Messerangriffs in Southport eingeladen.

Bei dem schockierenden Vorfall im Juli griff ein Mann während eines Taylor-Swift-Tanzkurses mehrere Kinder mit einem Messer an. Drei Kinder verloren dabei ihr Leben, viele weitere wurden verletzt.

Bereits im Oktober besuchten Kate und ihr Ehemann Prinz William (42) die trauernden Familien der verstorbenen Kinder, um ihnen ihr Mitgefühl auszudrücken.