Schlittenhunderennen auf Usedom: "Der Lehrer" geht baden

Heringsdorf - Was tut ein Mann nicht alles für den guten Zweck?! "Der Lehrer"-Darsteller Hendrik Duryn (55) ging am Rande des Schlittenhunderennen "Baltic Lights" im wahrsten Sinne des Wortes baden. Eine Wassertemperatur von zwei Grad Celsius konnte ihm dabei augenscheinlich nichts anhaben.

In einem Badeanzug aus der Jahrhundertwende stieg er "in die Badewanne der Insel Usedom, genannt Ostsee", scherzte der Schauspieler in einem Instagram-Live-Video. Zu seinem Outfit gehörte neben einem Sonnenschirm auch ein lila Häubchen. Mit seiner extravaganten Kopfbedeckung fühlte er sich allerdings so, als hätte er "eine Windel auf dem Kopf".