So habt Ihr Madonna noch nie gesehen! Fans sind aus dem Häuschen

Derzeit erholt sich die sechsfache Mutter von ihren gesundheitlichen Problemen. Rettungskräfte hätten Madonna, nachdem ihr lebloser Körper am 24. Juni in ihrer Wohnung in New York gefunden wurde, angeblich wiederbeleben müssen. Möglicherweise hat sich die Queen of Pop bei den Vorbereitungen für ihre "The Celebration Tour", die am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen sollte, zu sehr verausgabt.

Die Termine für ihre Konzerte in Nordamerika würden nun neu geplant. Madonnas Welttournee soll demnach im Herbst in Europa starten. Für vier Konzerte käme sie dann auch nach Deutschland.