"Die Ringe der Macht"- Premiere in Berlin: Staffel 2 soll noch besser werden!

Berlin - Die Fantasy-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" geht in knapp zwei Wochen in die nächste Runde. TAG24 weiß, was die Zuschauer erwartet und war bei der Premiere vor Ort dabei.

Diese Darsteller waren bei der Premiere in Berlin dabei (v.l.n.r.): Benjamin Walker (42), Autor John D. Payne (44), Sophia Nomvete, Charlie Vickers (31), Charles Edwards (54). Hinten: Charlotte Brändström (65) und Owain Arthur (51). © Prime Video/Frank Zauritz

Fans der Neuauflage von "Der Herr der Ringe" müssen nicht mehr allzu lange auf die Fortsetzung warten. Am 29. August wird die zweite Staffel exklusiv auf Amazon Prime Video an den Start gehen.

Bei der Premiere in Berlin ließen sich die Schauspieler Owain Arthur (51), Charles Edwards (54), Trystan Gravelle (43), Sophia Nomvete, Charlie Vickers (31) und Benjamin Walker (42) blicken. Auch Regisseurin Charlotte Brändström (65) und Autor John D. Payne (44) waren mit von der Partie.

Im Interview mit TAG24 gab Benjamin Walker (Elbenkönig Gil-galad) einen Ausblick auf das Kommende. "In der kommenden Staffel decken wir ein breites Feld an außergewöhnlicher Natur ab. Es wird farbenfroher, es wird einige neue Gesichter geben und außergewöhnliche Special-Effekte", so der Darsteller.

Die Fortsetzung wurde in Großbritannien gedreht. In der ersten Staffel wurden Filmkulissen in Neuseeland genutzt, ähnlich wie in den Original-Filmen. Welcher Ort war besser? "Da ich Engländer bin, fand ich es natürlich besser in meiner Heimat zu drehen. Viele Orte waren mir vertraut."

Zudem sei er sehr gespannt, wie viele Zuschauer die Fortsetzung verfolgen werden. "Die erste Staffel haben über 100 Millionen Menschen weltweit gesehen. Wir, die diese Serie gemacht haben, sind bereits riesige Fans der zweiten Staffel!"

Und wenn der 42-Jährige die neue Staffel in einem Wort beschreiben müsste? "Unvorhersehbar!"