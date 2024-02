Dutzende Promis ändern ihr Profilbild: Steckt diese Show dahinter?

Dutzende Reality-Stars änderten am Sonntag ihr Profilbild bei Instagram - alle in ein und dasselbe. Steckt eine Amazon-Prime-Serie dahinter?

Von Linda Drewanz

Deutschland - Nanu, was ist denn da im Trash- und TV-Kosmos los? Dutzende Reality-Stars änderten am Sonntag ihr Profilbild bei Instagram - alle in ein und dasselbe.

Hinter diesen Masken könnte eine neue Amazon-Serie stehen. © Montage: Screenshot/TikTok/primevideode, Screenshot/Instagram/djamilarowe Ein Tierkopf auf einem blauen Hintergrund - das ist nun das Anzeige-Bild einiger TV-Sternchen und Influencer. Darunter unter anderem Paco Herb (28), Menderes Bağcı (39), Sam Dylan (33), Tanja Tischewitsch (34), Yasin Mohamed (32), Jenny Elvers (51), Djamila Rowe (56) und Matthias Mangiapane (40). Um nur einige der Namen zu nennen. Was dahinter steckt, verraten die Promis noch nicht, gut möglich aber, dass es sich um eine TV-Show handeln könnte. Gemunkelt wird, dass es sich um das neue Prime-Video-Format "The 50" dreht. Auf dem TikTok-Account des Streamingdienstes wurde am Sonntag ebenfalls ein Video geteilt, was auf einen Zusammenhang hindeutet.

Masken-Köpfe: Prime Video teasert neue Show an

"The 50": 50 Stars treten gegeneinander an