"Einer wie keiner": Prime Video zeigt Doku über Bayern-Star Thomas Müller

"Der Weg vom Dorfplatz in Pähl über den FC Bayern München bis hin zum Weltmeistertitel war für mich bis jetzt schon eine Geschichte wie aus einem Märchen", sagte Thomas Müller damals in einer Mitteilung von Prime Video.

Die Produktion in Spielfilmlänge gebe einen "intimen und authentischen Einblick in das professionelle sowie das private Leben eines der größten deutschen Fußballspieler aller Zeiten", wie der Streaminganbieter mitteilte.

"In jedem Sportlerleben gibt es aber natürlich auch Momente, die man nicht mehr erleben will. Und vielleicht sind genau diese Geschichten manchmal für die Fans sogar noch einprägsamer. Welche Erlebnisse, die nächsten Monate auf mich warten, wird man sehen. Ich bin mir aber sicher, dass der Film den Zuschauern neue, interessante Einblicke in mein Leben als Fußballer aber auch als Person abseits des Spielfelds geben wird", so der Offensivspieler weiter.