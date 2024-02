Pastewka und Engelke endlich ein Paar, aber im verhinderten Liebesglück!

Berlin/Köln - Bastian Pastewka (51) und Anke Engelke (58) spielen in einer Streaming-Serie bald ein Traumpaar, das sich in einer Kleinstadt nicht über den Weg läuft.

"Perfekt Verpasst" heißt die neue Amazon-Prime-Serie mit Bastian Pastewka (51) und Anke Engelke (58). © Annette Riedl/dpa

"Perfekt Verpasst" hat seinen Start in diesem Sommer bei Amazon Prime Video, ein Datum gibt es bisher nicht.

Die Idee zu dem Achtteiler ist den beiden Schauspielern inmitten der Coronakrise gekommen. "Da haben wir uns zusammentelefoniert und auch kurz getroffen. Mit zehn Metern Abstand voneinander haben wir überlegt: Was ist eine Geschichte, in die wir beide hineingehören?", erinnerte sich Pastewka am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung erster Szenen.

Man sei dann zum Schluss gekommen: "Wir müssen eine Serie machen, mit zwei Typen, die in einer Kleinstadt wohnen, in Marburg, wo man sich eigentlich nicht verpassen kann." Zwei Menschen mit einem gemeinsamen Umfeld, gemeinsamen Freunden.

"Ich war ja mehrfach in der Serie 'Pastewka' zu Gast, aber wir waren nie ein Paar", sagte Engelke mit Blick auf ihre TV-Rollen an der Seite des Kollegen und guten Freundes Pastewka.

"Und wenn wir bei 'LOL' oder woanders zu sehen sind, hat man immer den Eindruck: So richtig gehören die nicht zusammen."