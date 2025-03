Hollywood-Regisseur verhaftet: ER soll Netflix um Millionen geprellt haben

New York (USA) - Schwere Vorwürfe gegen Hollywood-Regisseur Carl Rinsch (47). Um seinen ausschweifenden Lebensstil zu finanzieren, soll er den Streaming-Giganten Netflix um Millionen betrogen haben. Am Dienstag wurde der 47-Jährige verhaftet.

Carl Rinsch (47) wurde verhaftet. Er soll Streaming-Riesen Netflix um elf Millionen US-Dollar (10 Millionen Euro) geprellt haben. © John Sciulli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

44 Millionen US-Dollar investierte Netflix in die Science-Fiction-Serie "White Horse", als das nicht reichte, gab es nochmal elf Millionen obendrauf.

Doch Regisseur und Drehbuchautor Carl Rinsch, der vor allem für seinen Action-Fantasy-Film "47 Ronin" mit Keanu Reeves in der Hauptrolle bekannt ist, hatte offenbar ganz andere Pläne, als mit dem Geld die Serie fertigzustellen, berichtet die "New York Times".

Nach allem, was bekannt ist, überwies Rinsch die zusätzlichen elf Millionen Dollar im März 2020 auf sein persönliches Konto. Mit den Netflix-Millionen spekulierte der Regisseur fröhlich an der Börse, investierte in hochriskante Optionsscheine. Erfolglos, wie die Staatsanwaltschaft feststellen musste.

Innerhalb von zwei Monaten soll Rinsch mehr als die Hälfte des Geldes verzockt haben. Dann begann der Regisseur, sich für Kryptowährungen zu interessieren und traf ins Schwarze. Von da an gab es keinen Halt mehr, Carl Rinsch war im Kaufrausch und ließ es so richtig krachen.