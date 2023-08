Die Vampire sind zurück in Hamburg: Dieser Musical-Star erfüllt sich 20 Jahre alten Traum

Kurz nach dem 25. Jubiläum von "Tanz der Vampire" holt "Stage Entertainment" den Musical-Klassiker ab November für eine Spielsaison zurück nach Hamburg.

Von Madita Eggers

Hamburg – Rob Fowlers (51) Leidenschaft für das Musical-Theater war am gestrigen Donnerstagmittag fast schon greifbar, als der britische Darsteller der TAG24-Redaktion in Hamburg einen Besuch abstattete und von seiner neuen Rolle des Grafen von Krolock schwärmte. Kurz nach dem 25. Jubiläum von "Tanz der Vampire" holt "Stage Entertainment" den Musical-Klassiker ab November für eine Spielsaison zurück in die Hansestadt.

Rob Fowler (51) wird der neue "Graf von Krolock" im Musical-Klassiker "Tanz der Vampire", welches ab November für eine Saison zurück in die Hansestadt kommt. Eine Premiere für den Briten, der über 20 Jahre lang von dieser Rolle geträumt hat. © Morris Mac Matzen Damit erfüllten die Produzenten einen stetig nachgefragten Wunsch der Fans, wie Michael Rohde, Head of PR bei Stage Entertainment, gegenüber TAG24 erzählte: "Ganz viele Zuschauer, die bei uns in der Datenbank sind, haben gefragt, ob 'Tanz der Vampire' nochmal nach Hamburg kommt." Zuletzt war das Stück von 2017 bis 2018 in der Musical-Hauptstadt zu Gast. Anschließend lief der Klassiker aus der Feder von Autor Michael Kunze (79) mit sehr großem Erfolg in Stuttgart, doch die Norddeutschen wollen die Vampire zurück im sonnenarmen Hamburg sehen. "Es gibt so viele Fans, die sich verkleiden und dann in schaurig schönen Kostümen hinter dem Theater stehen. Die leben das. Für die ist das wirklich so eine Welt, in die sie gerne abtauchen", so Rohde über eines der beliebtesten Musicals der Welt. Unterhaltung "The Band"-Legende Robbie Robertson (†80) gestorben Aber nicht nur die Zuschauer, sondern auch der neue "Graf von Krolock"-Darsteller selbst lässt sich gerne von der Magie der Fantasie verführen. "Und bei Tanz der Vampire haben die das so gut gemacht, dass man für die drei Stunden wirklich glaubt, dass Vampire existieren", so Rob Fowler im TAG24-Interview. Seit über 20 Jahren ist der gebürtige Brite auf den Bühnen Europas zu Hause, er verkörperte schon Frank N. Furter in Richard O'Briens "The Rocky Horror Show", Jesus in Andrew Lloyd Webbers "Jesus Christ Superstart" und Falco in dem Rockmusical "Bat out of Hell", doch zu seinen absoluten Lieblings-Musicals gehört "Tanz der Vampire".

Für das Vorsingen hat sich Rob Fowler extra neue Schuhe gekauft

Am Donnerstag besuchte Rob Fowler die TAG24-Redaktion in Hamburg und stellte seine neue Rolle vor. © Alice Nägle/TAG24 Und diese Liebe beruht allein auf einer CD, die ihm 2002 ein Freund geschenkt hat: "Der originale Krolock wurde von Steve Barton gespielt – er ist leider viel zu früh verstorben – und ich war ein Riesenfan von ihm. Das erste Mal, als ich ihn auf der 'Tanz der Vampire'-CD gehört habe, dachte ich nur: 'Was ist das für ein Typ? Er singt so viel Wahrheit.'" Seit diesem Moment träumte der Brite davon, eines Tages selbst für die Rolle des Grafen vorsingen zu können und andere Menschen in diese Welt zu entführen. "Für mich war klar, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, dann wird es für 'Tanz der Vampire' sein", so Fowler, der die vergangenen sechs Jahre am "West End" in London gespielt hat. Unterhaltung "Karat"-Keyboarder mit 76 Jahren gestorben Und tatsächlich hat sich sein Traum dieses Jahr erfüllt. Einen Tag nach seiner letzten Show im West End fand in Hamburg das Casting für die Rolle des Grafen statt.

Rob Fowler über seine neue Rolle: "Tanz der Vampire ist alt, aber zeitlos!"

Rob Fowler vor dem Stage Operettenhaus in Hamburg. Seine Spielstätte für das nächste Jahr. © Morris Mac Matzen Für das Vorsingen hat sich der ehemalige "The Voice of Germany"-Kandidat extra neue Schuhe gekauft. Das passende Schuhwerk ist für Fowler der erste Schritt, sich in eine neue Rolle hineinzufinden. "Wie meine Figur geht, ist sehr wichtig für mich. Wenn ich einfach nur meine Trainingsschuhe anhabe, gehe ich komplett anders", sagte der 51-Jährige, der auch heute vor jeder Produktion noch Schmetterlinge im Bauch hat. Ein Kauf, der sich gelohnt hat. Der Sänger bekam die Rolle und erinnert sich noch ganz genau an den Moment der Zusage. "Ich weiß, das Stück läuft schon seit 25 Jahren, aber ich habe Gänsehaut bekommen, als ob es eine Erstaufführung wäre." Und weiter: "Tanz der Vampire hat dieses Geheimrezept: Das Dunkle gepaart mit dem Mythos, den die Leute wollen, der Fantasie und dem Humor. Es wird den Leuten immer noch etwas Neues bringen. Es ist alt, aber zeitlos!"

Jeder Darsteller bringt einen neuen Twist mit in die Rolle des Grafen von Krolocks