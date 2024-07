Pia Tillmann unter Schock! Sie nimmt Abschied von totem Ex-Kollegen Falko Ochsenknecht

Gemeinsam hatten die 38-Jährige und der Partysänger vor 14 Jahren für die erste Folge von "X Diaries" vor der Kamera gestanden, ehe das Duo für lange Zeit Seite an Seite bei "Berlin - Tag & Nacht" für jede Menge Unterhaltung gesorgt hatte.

"Ach, Falko, wie sehr hatte ich auf einen richtig beschissenen Scherz gehofft. Gehofft, dass das alles nicht stimmt und du dich heute zu Wort meldest und sagst: 'Was soll der Scheiß, hier bin ich doch!'", schrieb die Zweifach-Mama in einem ausführlichen Beitrag.

Erst am heutigen Mittwochmittag machte die Meldung vom Tod des gebürtigen Berliners die Runde.

Der 39-Jährige soll an einem plötzlichen Herztod gestorben sein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann

Trotz weniger Meinungsverschiedenheiten sollen sich die Freundin von Zico Banach (33) und der 39-Jährige während der gemeinsamen Zeit immer "auf Augenhöhe" begegnet sein, schreibt Pia auf Instagram.

Passend zu den emotionalen Zeilen lud Pia zudem noch zahlreiche Schnappschüsse mit "Ole ohne Kohle" hoch, will so ein letztes Mal an ihren guten Freund erinnern.

Grund genug für ihre Fans, der 38-Jährigen ebenfalls ihr Beileid auszudrücken und zu hinterlassen.

Für die TV-Bekanntheit ist es nicht der erste tragische Verlust innerhalb der ehemaligen Berlin-Crew. Erst im Dezember des vergangenen Jahres musste die Laiendarstellerin Abschied von Kollege Alfio De Benedictis nehmen.



Der gebürtige Italiener litt nach einer schweren Lungenentzündung lange Zeit an Herzproblemen. "Drück mir Alfio und Ingo", gab sie Falko Ochsenknecht nun bewegend mit auf den Weg.