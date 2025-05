Trotz Weltmeistertitel nicht genug Geld: Boxerin kämpft um Sponsoren

Hamburg - Die ehemalige Profi-Boxerin Dilar Kisikyol (33) träumt vom eigenen Box-Studio in Hamburg – doch ihr fehlen Sponsoren. Die ZDF-Doku "Nur nicht k. o. gehen – Nach der Profikarriere" zeigt eindrücklich, wie hart der Weg vor und nach dem letzten Kampf sein kann – vor allem für Frauen im Boxsport, die trotz erfolgreichen Karrieren oft nicht genug verdienen, um davon leben zu können.

Für die Reportage-Reihe "37 Grad" begleitete das ZDF die ehemalige Profi-Boxerin Dilar Kisikyol (33) kurz nach ihrem Karriere-Aus bis Anfang 2025. © ZDF/Mauro Pinterowitsch

"Ich glaube, das ist ein strukturelles und gesellschaftliches Problem", so Kisikyol, die 2022 Weltmeisterin im Leichtgewicht wurde und ihren Titel zweimal erfolgreich verteidigt hat – und doch nur wenige Monate nach ihrem Karriere-Aus nicht mehr von ihren Ersparnissen leben kann.

"Es ist schon frustrierend zu wissen, dass ich Weltmeisterin bin, mir davon aber nicht meinen Lebensunterhalt finanzieren kann", so die 33-Jährige in der ZDF-Doku.

Im September 2024 beendete die gebürtige Leverkusenerin ihre Karriere, nicht etwa aus mangelnder Fitness oder Motivation, sondern weil sie sich das Leben als Profiboxerin schlicht nicht mehr leisten konnte.

Schon während ihrer aktiven Zeit musste sie parallel als Sozialpädagogin arbeiten, um überhaupt weiter als Profi bestehen zu können: "Man arbeitet nicht nur daran, seinen Titel zu verteidigen, sondern muss sich gleichzeitig auch noch um Sponsoren kümmern."



Eine Belastung, die körperlich und mental an die Substanz ging. "Ab 2021 fragte ich mich immer wieder: Wie lange will ich noch weiter boxen?" Irgendwann kam dann der Punkt: "Okay, bis hierhin und weiter schaffe ich nicht. "