Sommerhaus-Macho bringt eigene Freundin gegen sich auf: "Such dir 'ne Andere!"

Am nächsten Morgen versichert er seinen Kontrahenten plötzlich, "es nicht so gemeint" zu haben und sehr wohl noch weiterkämpfen zu wollen. Der Sinneswandel sorgt für allgemeine Verwirrung im Haus.

Bei der Nominierung geraten Aleks (32) und Serkan (30) aneinander. © RTL

Mit der Nominierungs-Zeremonie erreicht die Episode schließlich den dramaturgischen Höhepunkt.

Die Stimmen teilen sich wie prognostiziert gleichermaßen zwischen Maurice und Ricarda sowie Arben und Justine auf. Dass Tim sich gegen ihn entschieden hat, setzt seinem selbst ernannten "Ziehsohn" Maurice aber besonders zu: "Hochverrat!"

Bei einem Zwischenergebnis von 3:3-Stimmen liegt die endgültige Entscheidung bei Aleks und Vanessa. Und obwohl diese Serkan eigentlich ihre Unterstützung zugesichert hatten, wird klar, dass sie die ganze Zeit ein doppeltes Spiel gespielt haben: Sie geben ihre Stimme Maurice und Ricarda, wodurch diese akut auszugsgefährdet sind.

Angesichts dieser gebrochenen Absprache liefern sich Serkan und Aleks einen lautstarken Streit, der mit dem Satz des 32-Jährigen "Eure Tochter wird sich für euch schämen in zehn Jahren" zu eskalieren droht. Die Gruppe ist fassungslos, allen voran Vanessa, die ihren Partner anbrüllt: "So was sagt man nicht, nein! Spinnst du? (...) Jetzt hast du's dir vollkommen verkackt. Such dir 'ne Andere, die so 'ne Scheiße mitmacht. Peinlich bist du!"