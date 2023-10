"Die Landarztpraxis": Neue Telenovela mischt den Sat.1-Vorabend auf

Zusammen mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg, 22) lässt sie Berlin hinter sich, um in den Süden zu ziehen. Schnell kann die sympathische Ärztin das Vertrauen der Menschen in Wiesenkirchen gewinnen.

Darum geht es: Dr. Sarah König (gespielt von Caroline Frier, 40) wagt am beschaulichen Schliersee in Oberbayern den Neuanfang.

In der ersten Folge kommt Sarah mit ihrer Tochter in Wiesenkirchen am Schliersee an. Sie will Studienfreund Fabian endlich die Wahrheit sagen - doch dessen Vater hält sie auf und bricht dann vor ihr zusammen!

Sarah bietet Fabian daraufhin ihre Unterstützung in der Landarztpraxis an - und muss feststellen, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat. Das macht ihr Vorhaben nicht leichter!

"Die Landarztpraxis" läuft ab 16. Oktober 2023, immer montags bis freitags um 19 Uhr auf SAT.1 oder online auf Joyn.