Umzugspläne von Silvia Wollny schocken Familie: Damit hat wirklich keiner gerechnet!

Silvia Wollny (59, 3.v.r.) und ihre Familie besuchen im Rahmen der TV-Serie ihre alte Heimat in Neuss (NRW). © RTLZWEI

In einer neuen Folge über die wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands verlässt der NRW-Clan den Zweitwohnsitz in der sonnigen Türkei, um am Niederrhein die Wintertage zu verbringen.

Dabei statten die Elffach-Mama und ihre Kinder unter anderem auch ihrem alten Haus in Neuss einen Besuch ab. Die Rückkehr an den Ort, wo einst alles begann, lässt natürlich etliche Erinnerungen wieder aufleben.

"Direkt über der Eisdiele war unser großes Esszimmer", erklärt Silvia, als sie mit ihrem Anhang vor ihrem früheren Zuhause steht. Dann der Hammer: "Wenn wir so ein Objekt wie in Ratheim hier in Neuss kriegen – ich würde jederzeit wieder zurückgehen!"

Mit größter Entschlossenheit verkündet die 18-fache Großmutter anschließend: "Ratheim ist noch nicht die Endstation." Während sie den Satz sagt, scheint es so, als würden sich die Augen der 59-Jährigen mit Tränen füllen.

Ganz freiwillig ließ Silvia ihr geliebtes Neuss demnach nicht hinter sich, doch die rund 320 Quadratmeter Wohnfläche in dem Haus in der Körnerstraße wurden für die immer weiter wachsende Familie irgendwann einfach zu klein.