Peinlich-Panne vor Beschneidungsfest ihres Enkels: Silvia Wollny flippt aus

Türkei - Dass es bei " Die Wollnys " nicht gerade zimperlich zugeht, ist bekannt. Ein peinlicher Fehler sorgte nun allerdings dafür, dass Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) vollends die Fassung verlor. Das Opfer: ihr Schwiegersohn in spe!

Bei der Kontrolle der Einladungskarten für das Beschneidungsfest von Aurelio (2) kommt es zum Eklat. © RTLZWEI

In der aktuellen Folge der Reality-Doku fiebert der TV-Clan an seinem Zweitwohnsitz in der Türkei dem Beschneidungsfest für Aurelio entgegen. Der Zweijährige ist der Sohn von Nesthäkchen Loredana (20) und ihrem Verlobten Servet (25).

Rund eine Woche vor der großen Sause sollen die Einladungskarten verschickt werden. Als Silvia eines der fertigen Exemplare auf Fehler überprüft, kommt es zum Eklat. "Habt ihr was an der Muschel, oder was?", platzt es plötzlich aus der 59-Jährigen heraus.

Ihre Entdeckung möchte sie den Umstehenden natürlich nicht vorenthalten. Fassungslos deutet sie auf eine bestimmte Stelle und sagt: "Guckt mal, wie 'Wollny' geschrieben ist!" In der Tat fehlt dabei ein "l". Aus Sicht von Silvia ein unverzeihlicher Fauxpas.

Verantwortlich für die korrekte Schreibweise war Servet. Und der 25-Jährige ist auch fest davon überzeugt, alles richtig gemacht zu haben. Doch der Videobeweis belegt, wie der junge Türke die "Wolny"-Schreibweise in der Druckerei höchstpersönlich durchgewunken hat.

Aber auch seine Verlobte hätte den Fehler erkennen können. Schließlich war sie mit dabei. "Loredana, fällt dir das jetzt erst auf?", hakt Mama Silvia nach, die zu diesem Zeitpunkt noch immer auf 180 ist.