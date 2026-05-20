Dreharbeiten zur starbesetzten ARD-Serie über Flut-Katastrophe im Ahrtal gestartet

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Zwischen Verlust, Wut, Solidarität und Neuanfang: Die Dreharbeiten zu einer fiktionalen ARD-Serie über die Jahrhundertflut im Ahrtal laufen. Dabei sind bekannte Gesichter.

Am 14. Juli 2021 war es im Ahrtal in Rheinland-Pfalz zur Flut-Katastrophe gekommen. © Thomas Frey/dpa

Die Serie trägt bislang den Arbeitstitel "Im Tal", wie die ARD mitteilte. Sie soll die Geschichte von fünf jungen Menschen und ihren Familien erzählen, deren Leben durch die Flutnacht vom 14. Juli 2021 erschüttert wird.

Einige der Protagonisten gehören der Freiwilligen Feuerwehr an und kämpfen in der Katastrophennacht darum, Menschen zu retten.

Regisseur und Autor ist Niki Stein (65), produziert wird die Serie von 307 Production in Koproduktion mit dem Südwestrundfunk, ARD Degeto Film und dem WDR für Das Erste und die ARD Mediathek.