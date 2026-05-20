Dreharbeiten zur starbesetzten ARD-Serie über Flut-Katastrophe im Ahrtal gestartet

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Die Dreharbeiten zur ARD-Serie über die Jahrhundertflut im Ahrtal haben begonnen. Mit an Bord sind Stars wie Antonia Moretti und Heino Ferch.

Von Alina Grünky

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Zwischen Verlust, Wut, Solidarität und Neuanfang: Die Dreharbeiten zu einer fiktionalen ARD-Serie über die Jahrhundertflut im Ahrtal laufen. Dabei sind bekannte Gesichter.

Am 14. Juli 2021 war es im Ahrtal in Rheinland-Pfalz zur Flut-Katastrophe gekommen.
Am 14. Juli 2021 war es im Ahrtal in Rheinland-Pfalz zur Flut-Katastrophe gekommen.  © Thomas Frey/dpa

Die Serie trägt bislang den Arbeitstitel "Im Tal", wie die ARD mitteilte. Sie soll die Geschichte von fünf jungen Menschen und ihren Familien erzählen, deren Leben durch die Flutnacht vom 14. Juli 2021 erschüttert wird.

Einige der Protagonisten gehören der Freiwilligen Feuerwehr an und kämpfen in der Katastrophennacht darum, Menschen zu retten.

Regisseur und Autor ist Niki Stein (65), produziert wird die Serie von 307 Production in Koproduktion mit dem Südwestrundfunk, ARD Degeto Film und dem WDR für Das Erste und die ARD Mediathek.

Unter anderem wird Kino- und TV-Star Heino Ferch (62) in der TV-Serie mit dem Arbeitstitel "Im Tal" zu sehen sein.
Unter anderem wird Kino- und TV-Star Heino Ferch (62) in der TV-Serie mit dem Arbeitstitel "Im Tal" zu sehen sein.  © Sven Hoppe/dpa
Auch die österreichische Schauspielerin Antonia Moretti (27) ist mit von der Partie.
Auch die österreichische Schauspielerin Antonia Moretti (27) ist mit von der Partie.  © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Zum Ensemble gehören unter anderem Antonia Moretti (27), Louis Nitsche (33), Lilly Charlotte Dreesen (26) und Heino Ferch (62).

Gedreht wird seit dem 19. Mai zunächst in Belgien, später auch im Ahrtal. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Titelfoto: Thomas Frey/dpa

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