"First Dates": Als Marcel diese Frage stellt, ist Trish total überrascht!

Köln - Im "First Dates" -Restaurant von Starkoch Roland Trettl (53) sucht die selbstbewusste Trish (25) einen Partner fürs Leben. Ihr auffälliger Look sorgt dabei jedoch immer wieder für Probleme.

"Jetzt seh' ich das mal live, die Haare, die so in die Stirn gehen", freut sich Trettl, als er die stylische Frisur der 25-Jährigen sieht. Auch die überlangen Fingernägel, die glitzernden Ohrringe und das sexy Outfit von Trish kommen bei Roland gut an.

Marcel (27) und Trish belustigen mit ihrer lauten Art das ganze Restaurant. © Screenshot: RTL+

Bei Tisch geht Marcel direkt zur Sache und stellt eine außergewöhnliche Frage: "Bist du so gläubig - so christlich?", will er wissen. Trish kann es nicht fassen und macht große Augen. Tatsächlich liest sie regelmäßig in der Bibel und ist sehr gläubig.

Direkt geht es ums Thema Hochzeit, was Marcel jedoch Schweißperlen auf die Stirn treibt. "Wir haben mehrere Hochzeiten", erklärt sie ihre Kultur und der 27-Jährige unterbricht sie lachend: "Das wird teuer."

"Und es gibt einen Brautpreis (...), sowas wie die Mitgift", führt sie weiter aus und Marcel kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Die "Ablöse" würde er schon hoffentlich noch aufbringen können. Am Ende des Dates entscheiden sich beide für ein weiteres Treffen.