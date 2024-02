First Dates: Als Michael Anjas Look "gestalten" will, wehrt die sich

Köln - Bei " First Dates " sucht diesmal unter anderem der 52-jährige Kreditanalyst Michael die ganz große Liebe.

"Liebe auf den ersten Blick kann passieren, aber ich glaube, gerade so in meinem Alter gucke ich genau hin. Ich gucke auch zwei drei Mal hin", sagt sie.

Sein Blind Date ist die 58-jährige Anja, die ebenfalls aus Braunschweig kommt. Die Büroangestellte hat bereits zwei Kinder, die aus dem Haus sind und ist in Sachen Liebe eher realistisch eingestellt:

Als Michael das Restaurant von Starkoch Roland Trettl (52) mit einer kleinen Geschenktüte betritt, möchte dieser natürlich sofort wissen, was sich denn in der geheimnisvollen Tüte befindet.

"Das Wandern ist mir schon wichtig. Ich wünsche mir schon jemanden, der das aktiv mit mir macht (...) Ich würde mir auch wünschen, dass man den anderen nicht nur so mitschleppen müsste."

Beim gemeinsamen Essen berichtet die 58-Jährige dann von ihrem weiteren Hobby, dem Wandern. An die 15 bis 20 Kilometer müsste ihr Zukünftiger da schon bereit sein zu laufen. Für Michael klingt das viel zu anstrengend und Anja steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben:

In der Fotobox wollen beide anschließend ihre kreative Ader ausleben. Michael schlägt Anja mehrere Accessoires vor, die diese jedoch sofort ablehnt. "Ich hätte sie gerne gestaltet", erklärt der Braunschweiger betrübt und Anja gibt im Interview zu, dass sie gerne das Sagen hat.

Seine Leidenschaft sei hingegen die Musik. Er spiele Gitarre und habe sogar eine Band mit Namen "Shot of Mercy". Die sagt Anja aber leider nichts.

Auf den ersten Blick finden sich beide Love Birds schon mal sympathisch. Dass Anja in ihrer Freizeit gerne malt und Kunstkurse veranstaltet, findet der 52-Jährige besonders spannend.

Wie das Date für Michael und Anja am Ende ausgeht und ob sich die beiden Braunschweiger noch einmal wiedersehen wollen, erfahrt Ihr am heutigen Dienstagabend um 18 Uhr bei "First Dates" auf VOX oder vorab bei RTL+.