First Dates: Als sie ihren Wohnort Dresden verrät, ist er völlig ratlos

Dresden/Celle - Auf der Suche nach der großen Liebe wagte sich die Dresdnerin Manja (43) zu "First Dates". Mit ihrer offenen Art datete sie im Restaurant Alexander (50), der ihr Lächeln sofort sympathisch fand. Der Smalltalk an der Bar verlief dann jedoch holprig. Denn mit Manjas Wohnort konnte der 50-Jährige so gar nichts anfangen.