"First Dates": Gerrit bringt zu seinem Date eine Riesenwurst und Selbsthilfebücher mit!

Bei "First Dates" hat Gerrit ganz besondere Geschenke für Roland Trettl und seine Verabredung Christina dabei. Kann er mit seinem skurrilen Humor punkten?

Von Sarah Popp

Köln - Im "First Dates"-Restaurant von Starkoch Roland Trettl (53) will Witzbold Gerrit (49) die große Liebe finden. Wird sein Date mit seinem außergewöhnlichen Humor klarkommen?

Roland Trettl (53, r.) staunt nicht schlecht, dass Gerrit (49) eine Riesensalami dabei hat. © Screenshot: RTL+ "Es wird ja auch immer gesagt: Wichtig ist, dass er groß ist und dass er witzig ist, also gehöre ich im Grunde genommen gar nicht hier her!", lacht der 49-Jährige über seinen eigenen Witz. Gerrits Traumfrau sollte auf jeden Fall locker drauf sein und auch "ein bisschen was abkönnen", immerhin mache er gerne mal zweideutige Anspielungen. Seinen Humor beweist der 49-Jährige auch bei seinen Mitbringseln: "Du hast eine Wurst dabei?", will Trettl erstaunt wissen, als Gerrit ihm eine luftgetrocknete Salami ganz ohne Verpackung entgegenstreckt. "Ja, eine Aale-Wurscht", freut sich Gerrit, "böse Zungen benutzen dafür das Wort mit S", grinst er und zeigt auf die lange Salami. Auch für sein Date Christina (41) bringt der 49-Jährige ein eher ungewöhnliches Geschenk mit: zwei Selbsthilfebücher. Das eine Buch soll beim Daten helfen, das andere, falls sich die beiden tatsächlich gefallen sollten. "Ich find' die Idee ganz fantastisch dieser Bücher, der Mann hat sich wirklich viele Gedanken gemacht", freut sich die Thüringerin, die aus der Nähe von Gotha kommt.

Gerrit schenkt Christina (41) zwei Selbsthilfebücher. © Screenshot: RTL+

Gerrit und Christina kommen sich in der Fotobox näher. © Screenshot: RTL+ Gerrit und Christina verstehen sich auf Anhieb und haben viel zu lachen. Dass er bereits drei Kinder hat, stört die 41-Jährige nicht. Mit ihrem 15-jährigen Sohn landet sie sogar noch einen extra Pluspunkt bei Gerrit: "Ja, ich find' das ja super, dass sie einen Sohn mitbringt!" In der Fotobox kommen sich die beiden schnell näher. Als Christina zur Polizeimütze greift, bekommt der 49-Jährige direkt Kopfkino und wirft mit Komplimenten um sich: "Oh, du bist mega fotogen", schmeichelt er Christina, die direkt rot wird. Nachdem die beiden Bilder direkt vor der Kameralinse gemacht haben, will Gerrit auch noch eins auf dem berühmten "First Dates"-Sofa schießen, doch Christina versteht ihn falsch und ruft nur: "Wie von hinten? Soll ich mich umdrehen?", und Gerrit bricht in schallendes Gelächter aus. "Wenn wir jetzt mit unseren erotischen Körpern da beide von hinten ..., 'ne FSK 18", grinst er verschmitzt. Beide entscheiden sich am Ende des Abends für ein zweites Date.

Beide entscheiden sich für ein zweites Date. © Screenshot: RTL+