First Dates Hotel: Als Janine diesen Italiener trifft, ist sie hin und weg - doch dann kommt alles anders

Mallorca - Zum fünften Mal öffnet das "First Dates Hotel" wieder seine Pforten. Auf der Sonneninsel Mallorca begrüßen Starkoch Roland Trettl (52) und sein Team liebeswillige Singles.

"Ich hab dich schon die Dorfstraße entlanglaufen sehen. Warst du Richtung Strand unterwegs?", will dieser lachend wissen. Im Anschluss geht es für die Kosmetikerin im knappen, neonfarbenen Bikini an den Pool. Dort läuft ihr bereits nach kurzer Zeit Italiener Vincenzo (34) über den Weg, der sich direkt für eine Runde Small Talk auf die Poolliege neben sie platziert.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Der 30-jährige Simon ist begeistert von der Kosmetikerin. © VOX

Im Gespräch entdecken die beiden viele Gemeinsamkeiten. Auch Vincenzo ist auf Instagram aktiv und lässt mit einem Zwinkern verlauten: "Nicht, dass wir hier ein Influencer-Paar werden."

Der wortgewandte Italiener überschüttet Janine weiter mit Komplimenten, die das "voll schmeichelhaft" findet. Im Pool kommen sich die beiden spielerisch näher und Janine hofft insgeheim auf ein weiteres Treffen oder dass Vincenzo tatsächlich ihr abendliches Date-Blind ist.

Perfekt gestylt im engen Kleidchen wartet Janine am Abend an der Hotelbar gespannt auf ihr ganz persönliches "First Date". Statt dem italienischen Charmeur kommt jedoch der introvertierte 30-jährige ITler Simon durch die Tür.

Als Roland Trettl die beiden ins Restaurant führt, sitzt dort überraschenderweise auch Vincenzo mit seinem Date Virginia (32) am Tisch. Die Blicke der beiden Influencer treffen sich, und Janine stellt sich insgeheim die Frage: "Wärst du (Vincenzo) lieber bei mir oder ist das gut so?"

Auch Virginia bemerkt, dass die Konversation mit Vincenzo zäher wird und seine Blicke häufiger zum Nachbartisch schweifen. Janine hingegen versucht, sich zusammenzureißen und erst einmal auf ihr Date mit Simon zu konzentrieren. Ob ihr das den Rest des Abends wirklich gelingt?