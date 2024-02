First Dates Hotel: Als Stephan auf Fatih trifft, sprühen die Funken, doch dann gibt es ein Problem

Stephan (35) bezeichnet sich selbst als schillernden Paradiesvogel. © VOX

Bereits in der ersten Folge von der Show kommt der aufgeregte Stephan im mallorquinischen Liebeshotel an.

Warum er Single ist, kann er selbst nicht genau sagen, jedoch hatte der 35-Jährige schon viele Jahre weder Dates noch einen Partner. Einigen dürfte der smarte Blonde jedoch bekannt vorkommen, denn er nahm bereits an "Take me out" und "Date my mom" teil.

Mit Roland Trettl versteht er sich auf Anhieb gut. Bereits bei der Ankunft ruft der Koch "Der schaut aus wie einer von Tokio Hotel" entgegen und möchte sofort die wallenden blonden Locken von Stephan anfassen. Nach einem kurzen Plausch an der Rezeption geht es für Stephan dann auf sein Hotelzimmer, wo er voller Nervosität erstmal seinen Freund Kevin anruft.

"Ich mach’ mir gleich in die Hosen (...) ich würde am liebsten die ganze Zeit auf Toilette verbringen", erklärt der aufgeregte 35-Jährige.