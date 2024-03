First Dates: Johanna steht auf Männer und Frauen

Köln - Im " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (52) ist Johanna (24) auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Das Geschlecht ihres Dates ist der 24-Jährigen dabei völlig egal.

Johanna (24) möchte ihr Single-Dasein endlich beenden. © Screenshot: RTL+

Johanna studiert in Cottbus soziale Arbeit und hat die Schnauze voll vom Singleleben.

Sie sei "jemand, der sich sehr schnell verliebt" und hofft, dass ihr Roland Trettl bei der richtigen Partnerwahl helfen kann. Ob ihr Date männlich oder weiblich ist, spielt für die 24-Jährige keine Rolle. Sie ist pansexuell. Das heißt, die Studentin verliebt sich nicht in ein bestimmtes Geschlecht, sondern das Wesen und den Charakter eines Menschen.

Als Einzelhandelskaufmann Matteo (25) im Restaurant erscheint, ist Johanna direkt von ihm begeistert. Sie stehe auf "dunkelhaarige Männer mit Bart". Da dürfte Matteo also direkt ins Beuteschema passen. Der ist jedoch erstmal nicht so beeindruckt von seinem Gegenüber:

"Erster Eindruck war leider erstmal nicht so. Vom ganzen Look her", erklärt der Hamburger enttäuscht.