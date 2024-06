"First Dates": Als Megna auf Roland Trettl trifft, kann der nur den Kopf schütteln

Als ihr Date Gideon (24) aus Leipzig hereinkommt, ist die 18-Jährige erleichtert: "Oh zum Glück, kein komischer Vogel", freut sie sich. Direkt möchte sie wissen, woher sein außergewöhnlicher Name kommt und was er bedeutet. "Es heißt eigentlich der Zerstörer (...) ist aber eigentlich nicht so gut fürs erste Date", lacht er verschämt.

Gideon (24, links) und Megna haben einige Probleme mit der Speisekarte. © Screenshot: RTL+

Bei Tisch macht den beiden das Menü Probleme. Während Megna das Wort Tagliarini nicht aussprechen kann, geschweige denn weiß, was sich dahinter verbirgt, sucht Gideon vergebens nach Burger und Co. "Ich bin so ein Bauer beim Essen", lacht Megna und dem 24-Jährigen geht es da genau so.

"Gibt's auch so bauernhafte Sachen oder so normale Sachen? Burger oder so?", will Gideon vom Kellner wissen, doch der schüttelt nur lachend den Kopf. Als Megna die Trüffelpasta wählt, erklärt ihr der 24-Jährige ganz hilfreich: "Schmeckt so ein bisschen wie Pilze, wie arrogante Pilze."

Beim Thema Hobbys erzählt die 18-Jährige dann stolz, dass sie erst vor Kurzem mit Lesen begonnen hat. Gideon kommt aus dem Lachen nicht mehr raus: "Sympathisch, dass du so ehrlich bist", freut er sich und strahlt Megna begeistert an.

Beide entscheiden sich für ein zweites Date, jedoch bleibt es am Ende bei einem freundschaftlichen Verhältnis.