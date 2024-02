First Dates: Vierfachmutter Vivian bezeichnet sich selbst als "guten Fang"

Köln - Bei "First Dates" sucht Vivian (44) mithilfe von Starkoch Roland Trettl (62) ihr Liebesglück.

"Ich bin ein guter Fang, weil ich super lustig bin (...) weil man ein Komplettpaket bei mir bekommt, wenn man sich vernünftig anstellt", erklärt Vivian selbstbewusst. Ob sich ihr Date Ronny (44) von so viel Power einschüchtern lässt?

First Dates - Ein Tisch für zwei

Ronny (46) entscheidet sich nicht nur für den gleichen Drink, sondern vertraut Vivian auch bei der Essenswahl. © Screenshot: RTL+

Der 46-Jährige kommt aus Fulda und ist laut eigener Aussage ein ehrlicher und kommunikativer Typ. Das sollte also gut harmonieren. Tatsächlich gibt es dann zur Begrüßung ein paar Küsschen auf die Wange und den gleichen Drink, einen Aperol Sour.

Das Vivian aus Köln kommt, findet Ronny super, so kann sie ihm immerhin mal die Stadt zeigen. "Was hältst du von meiner Haarfarbe?" will er dann auch direkt zu Beginn wissen und Vivian durchschaut die Frage sofort. Tatsächlich hat sie aber kein Problem mit Ronnys Glatze und der wirkt sichtlich erleichtert.

Am Tisch wählt der 46-Jährige dann das gleiche Gericht wie Vivian aus und setzt sogar beim Wasser auf "mit Sprudel" wie sein Gegenüber. Das verwirrt die Kölnerin langsam: "Du machst es dir echt einfach". Ronny verfolgt damit aber einen anderen Plan:

"Weil ich wieder auf ihren Geschmack vertraut hab'. Weil sie hat auch gleich geschwärmt von dem Essen (...) das probiere ich auch."