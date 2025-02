Promi-Tochter bei "First Dates" in Erklärungsnot: "Emotional so wahnsinnig stabil - Ich glaube nicht"

Köln/Leipzig - Sie ist die Tochter von Anouschka Renzi (60) und "Balko"-Star Jochen Horst (63) und er der sympathische Krankenpfleger. Chiara (26) sucht bei " Promi First Dates " ihre große Liebe, doch ihr Gegenüber Max (30) lässt sich nicht sonderlich von ihrem Promi-Faktor beeindrucken.

Nicht ganz einer Meinung: Stehen Chiara (26) und Max (30) an zu unterschiedlichen Punkten in ihren Leben? © RTL

Mit einem Poesiealbum in der Hand stellt sich Max seinem Date vor und erntet mit der Idee auch gleich mal ein paar Pluspunkte.

Der Leipziger hätte nämlich gern, dass Chiara ihr Treffen im Anschluss ganz genau bewertet.

"Ja süß, voll sympathisch", ist der erste Eindruck der Berlinerin.

Schnell geht's ans Eingemachte und die beiden wechseln vom Smalltalk zu den tiefgründigeren Fragen.

Zum Beispiel über die Stabilität, denn darauf legt Max besonderen Wert. Von Chiaras Antwort dürfte er in diesem Fall wohl nicht so begeistert sein. Denn diese kommt bei der Frage ziemlich ins Stammeln. "Emotional so wahnsinnig stabil - Ich glaube nicht", antwortet das Hobby-Model schließlich.

Ist das etwa schon das Aus? Stellt Max doch kurz vorher noch klar: "Ich suche eine Partnerin, die das von sich behauptet."