Überraschung bei "First Dates": Auf Marvin warten gleich zwei Frauen!

Köln - Große Überraschung im "First Dates" -Restaurant von Starkoch Roland Trettl (53): Die beiden Freundinnen Riccarda (43) und Svenja (26) kommen gemeinsam zum Blind Date.

"Ey, was kommen da jetzt für Männer?", fragt sich Roland immer noch leicht verwirrt über das plötzliche Doppel-Date.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Auf der Suche nach der großen Liebe bewarb sich Riccarda eigentlich alleine bei "First Dates". Doch kaum hatte Svenja von ihrem Vorhaben gehört, wollte sie auch unbedingt dabei sein.

"[Svenja] hat Kinder. Ich hab noch einen Kleinen [einen Sohn, Anm. d. Red.] erklärt Riccarda Trettl die außergewöhnliche Situation. "Und wie ist das mit den Männern? Sollen die ähnlich sein vom Alter?", will Trettl verschmitzt wissen, doch da können die beiden Freundinnen nur lachend abwinken. Ihre zukünftigen Partner sollten dann doch eher ihrem jeweiligen Alter entsprechen.

Der große Altersunterschied tut der Freundschaft der beiden keinen Abbruch. Svenja ist zudem mit Riccardas ältester Tochter befreundet und so verreisen die Familien auch gemeinsam in den Urlaub.

Timo (42) erfährt bei Tisch, dass Riccardas beste Freundin direkt am Nebentisch sitzt und alles hören kann, was er sagt. © Screenshot: RTL+

Als Marvin (24) ins Restaurant marschiert, kann er seinen Augen kaum trauen, als ihn dort gleich zwei Frauen an der Bar erwarten. Schnell stellt ihm Trettl Svenja als sein Date und Riccarda als deren beste Freundin vor. "Ich bin sehr überfordert", stammelt der 24-Jährige verwirrt und begibt sich mit der 26-Jährigen an den Tisch.

Ähnlich ergeht es auch Timo (42). Der ist auf Anhieb von Riccarda begeistert und auch die 43-Jährige kann ihr Glück nicht fassen. Blöd nur, dass sie dringend auf die Toilette muss und der 42-Jährige von Barmann Nic Shanker (42) zunächst alleine an den Tisch gebracht wird. Natürlich will Nic sofort wissen, wie ihm denn sein Date bisher gefalle, und Timo gibt begeistert zu, dass er Riccarda sehr sympathisch findet.

"Nicht so laut. Das ist die Freundin von der Datepartnerin", warnt Trettl und kommt herbeigeeilt, doch Timo hält das alles nur für einen Scherz. Erst nachdem ihm Roland und Nic klarmachen, dass Svenja die beste Freundin von Riccarda ist und das Gespräch am Nachbartisch belauscht, erstarrt er erschrocken zu Eis. Am Ende der Dates wollen sich beide Paare tatsächlich noch zu einem weiteren Date treffen.