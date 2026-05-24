Wie geht's TV-Auswanderer Thommy Schmelz? Ehefrau Kathrin mit unschönen Neuigkeiten

Mallorca (Spanien) - Im vergangenen Jahr hatte " Goodbye Deutschland "-Star Thommy Schmelz (54) erheblich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Verbessert hat sich sein Zustand aber wohl immer noch nicht.

"Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz (54) hat weiterhin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie seine Ehefrau Kathrin (57) offenbart. © Instagram/thommyschmelz (Screenshot)

"Den Umständen entsprechend geht es uns ganz gut. Thommy hat allerdings wieder 15 Liter Wasser im Körper", offenbart seine Frau Kathrin (57) gegenüber der "Mallorca Zeitung".

Der einzig positive Umstand sei, dass sich der gelernte Koch nicht in stationäre Behandlung begeben müsse und alles ambulant behandelt werden könne.

Trotzdem müsse Thommy wieder häufiger zum Arzt. "Das wird jetzt peu à peu an verschiedenen Terminen im Tageskrankenhaus im Krankenhaus Son Espases aus ihm herausgezogen", erklärt die 57-Jährige.

Währenddessen wird die medikamentöse Therapie aufgrund seines Lungenpilz-Befalls schon bald beendet. "Die Medikation war von den Ärzten auf ein Jahr angesetzt", verrät seine Gattin.

Im September werde dann "ein Bild gemacht und geschaut, ob der Pilz gestoppt ist", macht Kathrin klar.