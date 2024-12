Emma kurz vor "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale: "Bin einfach unzufrieden"

Emma (25) und Christian (31) gingen während einer Safari mit einem Elefanten auf Tuchfühlung. © Screenshot/Instagram/emma.hadeb (Bildmontage)

Schon einmal hatte sich Emma (25) über den aus ihrer Sicht irreführenden Zusammenschnitt einer Szene beschwert. Doch jetzt wurde sie noch einmal deutlicher: "Ich bin einfach unzufrieden", schrieb sie ihrer neuen Instagram-Community.

"Bei uns wurde das Drama mehr in den Vordergrund gestellt und es ging weniger um uns als harmonisches Paar", so die Norddeutsche weiter.

Das habe dazu geführt, dass viele schöne Szenen nun gar nicht in der Sendung zu sehen gewesen seien. Dafür wurden vor allem die Tiefpunkte von ihrer und Christians (31) Reise gezeigt. So etwa, als Emma den ersten Hochzeitstag im Krankenhaus verbringen musste. "Ich finde es rückwirkend sehr tragisch, dass man mich im Krankenhaus filmen musste", so die 25-Jährige. Doch dafür müsse sie sich auch zum Teil selbst die Schuld geben: In dem Moment hätte sie besser für sich einstehen müssen, findet Emma heute.

Anders sei das allerdings mit Blick auf eine Szene, die während ihrer Flitterwochen in Sri Lanka entstanden war. Minutenlang konnten die Zuschauenden einen vermeintlichen Elefanten-Angriff beobachten, bei dem Emma kurz in Panik geriet, bis sich herausstellte, dass das Tier im Fahrzeug nur nach Essen gesucht hatte.

"Ihr müsst wissen, dass wir ja zu dem Zeitpunkt Stunden harmonisch auf Safari unterwegs waren", so Emma. Diese Bilder seien den Zuschauenden aber verwehrt geblieben.