Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" spricht Klartext: "Ganz anders als gezeigt"

Cuxhaven/Gelsenkirchen - In Staffel 11 von " Hochzeit auf den ersten Blick " gelten Christian (31) und Emma (25) eigentlich als eines der neuen Traumpaare. Doch jetzt meldete sich Emma mit einem deutlichen Statement bei ihren Instagram -Fans.

In der Folge war dann zu sehen, wie Christian unter Tränen beteuerte, dass er nur noch nicht die richtigen Worte gefunden habe, um Emma in der Hinsicht ein gutes Gefühl zu geben. Doch war das schon alles?

"Das hat mich verletzt. Weil er noch nicht so viel Positives zu meinem Körper gesagt hat", erklärte Emma daraufhin. Sie habe sich Sorgen gemacht, ob sie Christian überhaupt gefalle.

Bei einem gemeinsamen Abendessen sprachen die beiden über die optischen Präferenzen, die sie jeweils bei den Matching-Workshops angegeben hatten. "Das hat Emma irgendwann gekränkt", so Christian später im Interview. Denn er habe seine Traumfrau eigentlich etwas anders beschrieben.

Gemeint ist eine Szene aus Folge 5, die am Montag im Free-TV zu sehen war. Dort wurde ein erster Konflikt zwischen dem frisch verheirateten Ehepaar gezeigt.

"Ich bin überaus schockiert, wie man eine Situation falsch darstellen kann", schrieb sie in einem Post, der Fotos aus ihren gemeinsamen Flitterwochen in Sri Lanka zeigt.

Bei einem gemeinsamen Abendessen in Sri Lanka kippte die Stimmung. © Screenshot Sat.1/Joyn

Denn Emma stellte in ihrem Statement jetzt noch einmal klar: "Es ging mir nicht primär um Komplimente." Im Fernsehen habe man nicht gesehen, was ihre Unsicherheiten eigentlich ausgelöst habe: nämlich Christians konkrete Aussagen über ihren Körper, die in der Folge überhaupt nicht gezeigt wurden.

"Christian hat gesagt, er hätte sich größere Brüste gewünscht und einen straffen Po. Und auch längere Haare, ich entsprach nicht seinem Idealbild", fasste es Emma nun noch einmal zusammen. Diese Wortwahl habe sie schließlich so verletzt.

Ob Christian und Emma gestärkt aus ihrer ersten Krise herausgehen können? Das seht ihr immer montags, 20.15 Uhr, bei SAT.1 oder schon vorab auf Joyn+.