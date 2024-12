Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick": "Keiner muss mich bemitleiden!"

Castrop-Rauxel/Illertissen - Fabian (38) und Michelle (32) haben sich in Folge 2 der aktuellen " Hochzeit auf den ersten Blick "-Staffel das Jawort gegeben. Ziehen bei ihnen nach den Flitterwochen erste dunkle Wolken auf?

Muss Fabian (38) von "Hochzeit auf den ersten Blick" um seine Ehe bangen? © Joyn/Christoph Assmann

So deutete es sich zumindest in der aktuellen Folge an. Dort wünschte sich Michelle von ihrem Ehemann, dass er häufiger seine eigene Meinung vertrete. "Ich habe das Gefühl, dass du Dinge nur machst oder sagst, um mir zu gefallen." Außerdem erklärte sie, dass sie sich nach den Flitterwochen schon darauf freue, wieder Zeit für sich zu haben. Wird der 32-Jährigen langsam alles zu viel?

"Es gab nie einen Streit", betonte Fabian nun aber in einer Fragerunde bei Instagram. Im Fernsehen wirke das Ganze dramatischer, als es eigentlich war.

"Aus meiner Sicht wurden hauptsächlich die emotionalsten Szenen mit nicht ausreichenden Zusatzinformationen zusammengeschnitten. Das führt beim Zuschauer zu viel Dramatik", so Fabians Kritik. Vor allem die Vorschauen deuten immer wieder an, dass es in der nächsten Folge zu einer Krise kommen könnte. Das scheint bei Fabian und Michelle aber nie der Fall gewesen zu sein.

Auch andere Kandidaten der Staffel äußerten bereits ganz ähnliche Kritik: Zu einem dargestellten Konflikt mit ihrem Ehemann Christian (31) erklärte etwa Emma (25) ihren Fans vor wenigen Tagen: "Ich bin überaus schockiert, wie man eine Situation falsch darstellen kann." Das gezeigte Gespräch sei aus ihrer Sicht eigentlich ganz anders verlaufen.

Fabian ist aber vor allem noch ein Hinweis an seine Follower wichtig: "Keiner muss mich bemitleiden!", betonte er. Und weiter: "Im Gegenteil, ihr dürft mich gerne beneiden. Ich durfte die schönste, warmherzigste, humorvollste und süßeste Frau heiraten."