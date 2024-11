Große Zweifel bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Ich kann das nicht"

Cuxhaven/Gelsenkirchen - In der 11. Staffel von " Hochzeit auf den ersten Blick " haben sich auch Christian (31) und Emma (25) das Jawort gegeben. Doch so harmonisch wie bei der Eheschließung bleibt es in den Flitterwochen nicht.

Emma (25) und Christian (31) lernten sich erst bei ihrer eigenen Hochzeit kennen. Ein Perfect Match? © Joyn/Christoph Assmann

Schon in Folge 4 deutete sich an, dass die beiden ihre Hochzeitsreise nach Sri Lanka vielleicht absagen müssen. Der Grund: Für Emma ging es am Hochzeitsmorgen wegen starker Kopfschmerzen erst einmal in die Klinik. Schnell war klar: Die beiden mussten ihren Flug zumindest um einen Tag verschieben.

Doch wegen ihrer Flugangst war sich Emma auch am nächsten Tag noch immer unsicher, ob sie die Reise überhaupt antreten könnte. "Emma hat dann geäußert: Ich kann das nicht. Ich schaffe das überhaupt nicht", erinnerte sich Christian später an die Zweifel seiner Ehefrau. "In dem Moment habe ich an Emma eine sehr ängstliche Seite kennengelernt."

Und Emma? "Es war sehr dramatisch für mich. Aber Christian hat das ganz toll gemacht", blieb ihr vor allem die Unterstützung ihres Mannes in Erinnerung.

Schließlich überwand sich die 25-Jährige und trat die gemeinsame Reise in den Süden Sri Lankas an. Eine große Erleichterung für beide! Doch schon wenig später wartete auch schon die nächste Herausforderung auf das Paar ...