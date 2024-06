Hammer-News bei "HadeB"-Stars: Jaqueline und Peter verkünden süße Neuigkeit!

"Diesmal kann ich nicht in Worte fassen, wie dankbar wir für dieses unbeschreibliche Glück sind. Da wächst doch tatsächlich ein kleines Leben in mir heran. Wir freuen uns wahnsinnig auf dich", verkündet die ehemalige Stationssekretärin einer NRW-Klinik auf Instagram, dass sie schwanger ist.

Der Polizist aus München und die einstige Nordrhein-Westfälin gaben sich im Rahmen der 9. Staffel des TV-Experiments das Jawort. © Screenshot/Instagram/peter.jackel_official

Letzteres setzten der Bayer und die einstige Nordrhein-Westfälin dann auch schnell in die Realität um. Denn seit etwas mehr als einem Jahr wohnen die beiden unter einem Dach!

"Ein neuer Lebensabschnitt beginnt! Endlich ist es so weit, das Pendeln von 648 Kilometern hat nach zehn Monaten ein Ende", jubelte Jaqueline in einem Instagram-Beitrag.

Weiter erklärte die Blondine: "Für viele mag ein Umzug kein großes Thema sein, aber uns bedeutet es unglaublich viel. Wir wissen, es warten unglaublich besondere und aufregende Momente auf uns."

Der Grund dafür, dass die beiden Turteltauben Nägel mit Köpfen gemacht haben, ist simpel: "Irgendwann hat man dann genug davon, alleine einzuschlafen, alles am Telefon zu besprechen und zu Verabredungen am Abend alleine zu gehen", erklärte die 27-Jährige. In ihrem gemeinsamen Leben würde sich nun einiges verändern.

Nach der Hochzeit und dem Zusammenzug folgt also jetzt das nächste große Highlight in der jungen Ehe von Jaqueline und Peter.