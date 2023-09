"Hochzeit auf den ersten Blick": Für dieses Paar gibt es eine große Überraschung

TV - Am Montagabend lief der Startschuss zur Jubiläumsstaffel von " Hochzeit auf den ersten Blick " bei Sat.1.

Alexandra (39) und Heiko (46) wurden von den ExpertInnen als "Perfect Match" ausgewählt. © Sat.1

Zehn Jahre ist es bereits her, dass sich die ersten Paare bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gegeben haben. 96 Mal hieß es seitdem bereits "Ja, ich will", von den Kandidaten, die auf die Experten vertrauten, und sich auf die Ehe mit einer völlig unbekannten Person einließen.

Und auch in diesem Jahr bewarben sich wieder Tausende Singles in der Hoffnung auf ein potenzielles "Perfect Match". Aus 45.000 Menschen wurden diese zwölf Kandidaten und Kandidatinnen für das Experiment ausgewählt. Doch welche Paare geben sich am Ende das Jawort? Und wer von ihnen entscheidet sich nach sechs Wochen für oder gegen ein weiteres Leben zu zweit?

In Folge 1 wurden Alexandra (39) aus Schwäbisch-Hall und Heiko (46) aus Heilbronn gematcht.

Nach wochenlangen Planungen ging es für die beiden schließlich zum Standesamt. Dabei wurde Heiko von einem für viele Zuschauenden bekannten Gesicht begleitet: Lisa-Marie, die selbst in Staffel 8 von "Hochzeit auf den ersten Blick" zu sehen gewesen war, fieberte mit ihm mit. "Ich glaube, das kann eigentlich nur gut werden", war sie sich im Vorfeld sicher.

Doch sowohl Alexandra als auch Heiko wurden dann bei der Fahrt zum Standesamt jeweils ganz schön nervös ...