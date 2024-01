"Hochzeit auf den ersten Blick": Irre, was Ex-Kandidatin Selina inzwischen beruflich macht!

Aachen - In der achten Staffel von " Hochzeit auf den ersten Blick " zählte Selina zu den herzlichsten Ehefrauen. Doch das Experiment ging schief. Mit ihrem neuen Beruf schließt sich jetzt der Kreis!

Die attraktive Blondine hat also rund drei Jahre nach ihrer Teilnahme an der beliebten Sat.1-Kuppelshow das Thema Eheschließungen zu ihrem zweiten Broterwerb gemacht.

"Ich als Optikerin verpasse euch die rosarote Brille", posaunt die 28-jährige Frohnatur aus Nordrhein-Westfalen jetzt voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil heraus. Was sie damit genau meint, erfahren ihre vielen Follower ebenfalls.

Im Rahmen des Sat.1-Experiments hatte die Aachenerin im Sommer 2021 den Oldenburger Michael (32) geheiratet. Doch die Ehe ging schief. © Instagram/selina_hadeb8 (Screenshot)

Nachdem es in der jüngeren Vergangenheit reichlich still um sie geworden war, meldete sich die Aachenerin erst kürzlich mit einem Paukenschlag zurück: Sie ist wieder in festen Händen - und das nicht erst seit gestern.

Ein Beweisfoto ihrer neuen Liebe lieferte Selina nicht, und das hat seinen guten Grund: "Meinen Freund möchte ich aus der Öffentlichkeit raushalten", erklärte die 28-Jährige. Sie hätten sich aber bereits einen gemeinsamen Hund angeschafft.

Im Sommer 2021 hatte sich die gelernte Optikerin bei "HadeB" vor den Traualtar gewagt, ohne ihren Partner zuvor jemals kennengelernt zu haben. Bei ihr und Michael (32) funkte es sofort. Im Finale entschieden sich beide wenig überraschend für ein Leben zu zweit.

Doch bereits nach einem halben Jahr ging die Beziehung in die Brüche. Kurz vor Weihnachten 2021 verkündete das Paar das Scheitern seiner Beziehung. Beide gingen im Guten auseinander. Einen Rosenkrieg gab es nicht.