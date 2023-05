"Hochzeit auf den ersten Blick": Markus rechnet zum Jahrestag gnadenlos mit Ex-Frau Jana ab!

"Heute genau vor einem Jahr hat mein Unglück seinen Lauf genommen", schrieb der ehemalige Hausmeister in seinem jüngsten Instagram-Beitrag. Allerdings habe er wirklich daran geglaubt, in der SAT.1-Show seine große Liebe zu finden.

Dass seine Liebste diese weitreichende Entscheidung einfach im Alleingang traf, ohne zuvor das klärende Gespräch mit ihm gesucht zu haben, hat Markus ihr offenbar bis heute nicht verziehen. Anders ist der verbale Tiefschlag gegen seine Ex im Netz wohl nicht zu erklären.

Kurz nach der TV-Ausstrahlung reichte die Hessin plötzlich die Scheidungspapiere ein. Markus sah sich vor den Kopf gestoßen. © Sat.1

Im Endeffekt sei all das eingetreten, wovor er am meisten Angst gehabt habe. Was Markus damit genau meint: "Dass ich eine Frau bekomme, die nicht mit mir kommunizieren kann."

Stattdessen hätte er sich vielmehr jemanden gewünscht, der "mir auch mal Kontra geben kann, wenn ich mal wieder rumspinne". Jana schien dazu nicht bereit.

Für die Zukunft der Hessin hat Markus nur einen weiteren Giftpfeil im Köcher. "Da es mir wirklich schlecht ging wegen meiner Ex-Frau, freut es mich um so mehr, dass Karma seinen Weg findet", stichelte er vielsagend.

Und auch wenn die Trennung nun schon einige Monate zurückliegt, hat der 32-jährige Single-Mann bislang noch nicht wieder zu sich selbst gefunden.

Um dieses Ziel zu erreichen, sei er erstmal wieder "zurück zum Rettungsdienst". Der Trennungsstachel scheint bei dem Eschweiler allerdings noch immer tief verankert.